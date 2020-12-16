فاسكيز يسجل رقمت قياسيا مع ريال مدريد
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:30 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد الإسباني خاض مباراته الـ150 بقميص الميرينجي في بطولو الدوري الإسباني وذلك أثناء الفوز أمس على أتلتيك بيلباو في اللقاء المقدم من الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.
وأفاد الموقع الرسمي لريال مدريد بأن فاسكيز يخوض موسمه السادس مع الفريق الأول وتمكن من تحقيق الفوز في 105 مباراة وتعادل في 24 مباراة وتلقى 21 خسارة في الدوري الإسباني.
وألمح الموقع الرسمي للملكي أن فاسكيز سجل 13 هدفًا في بطولة الدوري الإسباني مع ريال مدريد خلال 150 مباراة علمًا بأنه خاض 221 مباراة في جميع البطولات وسجل 24 هدفًا وصنع 48 هدف آخرين.
وأشار الموقع الرسمي للملكي إلى أن فاسكيز انضم إلى أكاديمية ريال مدريد في 2007 وتدرج في الفئات السنية حتى وصوله للكاستيا ثم إنضم إلى إسبانيول في 2014 قبل أن يعود إلى ريال مدريد في 2015.