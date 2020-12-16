بعد مشاجرة حمو بيكا وعمر كمال رد غير متوقع من حسن شاكوش

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشر مطرب الهرجانات الشعبي حسن شاكوش صورة جديدة له، وهو يضحك ويمسك بهاتفه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعلق حسن على الصورة قائلاً :"سالكة" ، وكتب ونشر ذلك بعد أزمة مطربي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال، الجدل عبر السوشيال ميديا،بعدما خرج كل منهم ليهجم الآخر بسبب من الأفضل.

وحازت الصورة على الكثير من الاعجابات، وعلق الجمهور قائلاً :" ايه الشماتة دي يا شاكوش" ، وكتب معجب آخر :" انت في حته لوحدك" ، وقال آخر :" ردك وصل وحلو" .

قال عمر كمال، عبر حسابه "فيسبوك" "أنا فوجئت بالصورة اللي منزلها حمو بيكا،وحاطط علي صورتي غلط، أنا هقولك أنا محترم وبسكت كتير جدا عن قلة الأدب، وأنت طالع تقول علي عمر كمال قصير وأنا أقول يا أبو كرش لكن أنا طالع أرد علي كلمتين ومش مبدأي أني اتكلم بالأسلوب ده".




وأستكمل حديثه قائلاً: "لو قفلت تراك إنتي معلمة هتقوم الحرب يا بيكا، وهقفلك كل تراكاتك لازم تعرفوا أن شمس المجرة عملك ملايين، وبسيبلك كل التراكات عندك، الله الغني بكسب من زمان وده كله مش لازمني في حاجة، حمو بيكا بيجي يبات عندي، أنا قاعد عند الحلاق لقيته بيتفق علي شغل فستان فرح وأنت اللي حطتني في الموضوع وأنا اتحرجت وأنا عايز أعمل فن كويس زي بنت الجيران".



واضاف قائلاً" الأصول أنت تتفق معايا لما حد يكون عايزني، أنا مش عايز فلوسك، والأجر قليل علي، مهرجانات الدنيا بترجح أنت خدته وبيعته لناس وما ادتنيش حاجة، فين حقي أنا، أنا مش بجمع فلوس، وعمري ما سألت أول مهرجان لي لخبطيطة، أنا كلمت هاني شاكر علشان النقابة وعلشانك وأحل مشكلتك، أنا سيبتلك ١٢ تراك كلت من وراهم الشهد".


وفي نهاية حديثه قال "كان الناس كلها بتسيبك وأنا أروح أغني معاك، هو أنا أقدر أوديك فرح من غير فلوس، أنا بصحي وأنام ألقيك منزل التراك في الفيس، مبتخدش رأيي في أي حاجة، أنت دخلت بيتي وكلت عيش وملح، أنا طول عمري جدع وعمري ما بصيت في فلوس حد، عيب يا بيكا تروح تقول أنا مزيف".

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