"معرفش الأسلحة بتاعت مين".. كيف سقط ضابط شرطة سابق تعثر في سداد 9 ملايين جنيه بالعجوزة؟

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:21 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحقيقات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات واقعة القبض على ضابط شرطة سابق، بعدما عُثر بداخل منزله على أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة، بمنطقة العجوزة وسط المحافظة، إذ تبين أن الضابط بالمعاش كان اشترى عقارا من أحد البنوك،  بقيمة 10 ملايين جنيه فسدد جزءا من المبلغ "مليون جنيه"، وتعثر في سداد الـ" 9 ملايين جنيه".

 وأضافت التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة أن البنك أقام دعوى ضد الضابط السابق، وأصدرت المحكمة حكما قضائيا بتسليم العقار محل النزاع للبنك، وعلى إثر ذلك توجه محضر من المحكمة ومندوب من البنك رفقة قوة أمنية من قسم شرطة العجوزة، لاستلام العقار. 

وبينت التحقيقات التي أجراها اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة أنه أثناء تفتيش العقار المشار إليه،  عُثر على خزينة حديدية وبفتحها وجد داخلها 5 أسلحة نارية بينها بندقية آلية إضافة إلى أسلحة بيضاء غير مرخصة، وأجهزة لاسلكية.

وأوضحت تحقيقات العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة أن العقار كان خالي من قاطنيه وقت تنفيذ الحكم القضائي، وشُكل فريق بحث توصلت جهوده إلى مكان اختباء الضابط السابق، بكومباوند شهير بمدينة 6 أكتوبر.

وأُعدت مأمورية برئاسة العقيد هاني الشعراوي مفتش مباحث وسط الجيزة والمقدم محمد أبو زيد وكيل الفرقة، وتمكنت من القبض عليه، واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، أنكر حيازته الأسلحة المشار إليها.. "أنا مش قاعد في البيت ومعرفش الأسلحة دي بتاعة مين".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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