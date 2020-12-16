أحمد بلبولة: 400 مليون شخص ينطقون اللغة العربية بسبب القرآن الكريم

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور أحمد بلبولة، رئيس قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم، أننا نمارس اللغة حين نحتاج إليها، لافتًا إلى أن القرآن سبب معرفتنا باللغة العربية الفصحى، وهذا سر انتشار اللغة العربية في العالم.

وأضاف الدكتور أحمد بلبولة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أنه منذ أن بدأت اللغة العربية في الزمن القديم لها مستويين، وهما المستوى الفصيح والمستوى العامي، لافتًا إلى أن الفارق بينهما يضيق جدا.

وأوضح أنه لابد أن نرقى باللغة العامية في الإعلام والدراما والعامية، لافتًا إلى أن هناك 400 مليون شخص ينطقون اللغة العربية بسبب القرآن الكريم، متابعا: اللغة بضاعة كبيرة جدا لكننا لا نستفيد منها، والتأليف فيها نادر جدا وغير مبني على أسس علمية.

وأشار إلى أنه قام بتأليف كتب بعنوان "العربية السريعة" أثناء تواجده في كوريا الجنوبية، وذلك لتعليم غير الناطقين باللغة العربية بشكل سريع، حيث أن كوريا الجنوبية تتعلم اللغة بغرض برجماتي، فهي منبع كبير للثراء.

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