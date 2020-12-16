عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:11 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أصدرت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكري بيانا رسميًا، حول موقف الغاني بنجامين أشيمبونج. لاعب الفريق السابق بخصوص الأخبار المتداولة حول أحقيته في غرامات مالية على النادي تصل إلى مليون و250 ألف دولاؤ.

وجاء البيان كالتالي:

أكدت اللجنة المكلفة بادارة شؤون نادي الزمالك أن إدارة النادي لم تتلق حتى الآن مايفيد حصول اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج، على حكم من المحكمة الرياضية الدولية (كاس) يلزم نادي الزمالك بتعويضه بمبلغ مالي كبير يقترب من المليون وربع المليون دولار.
وأضافت فى بيانها  أنه في حالة وصول ذلك الحكم ستتم دراسته بعناية كاملة واتخاذ كافة الاجراءات  من أجل الحفاظ على حقوق النادي بالطرق القانونية

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