محمد إبراهيم: سيراميكا كليوباترا على قلب رجل واحد.. وصالح جمعة يمتلك موهبة لا يملكها غيره

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:08 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إنه سعيد بالفوز الذي حققه فريقه مساء اليوم على البنك الاهلي بثلاثة أهداف، مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد السويس، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف إبراهيم أن هيثم شعبان المدير الفني للفريق، يخوض المباريات بطريقة هجومية، مشددا على أن هدف الفريق هو التواجد في مكانة جيدة بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد إبراهيم: "جودة لاعبي سيراميكا كليوباترا ممتازة، وكلهم يجيدون لعب كرة قدم جميلة، وهو ما ساهم في انسجام اللاعبين بشكل كبير، في ظل وجود الكابتن هيثم شعبان، هو مدرب كرة قدم ممتعة، واشكر إدارة نادي سيراميكا كليوباترا على تجميع هه العناصر المميزة من اللاعبين والجهاز الفني".

وأكمل حديثه قائلا: "كابتن هيثم شعبان يعامل كل اللاعبين بمبدأ واحد، لا يفرق بين لاعب وآخر، هناك احترام متبادل بين الجميع، بالإضافة إلى حالة الحب الواضحة للجميع، وهذا هو المكسب الحقيقي للفريق، الفريق كله على قلب رجل واحد".

وعن زميله صالح جمعة قال: "هو أخ بالنسبة لي، لعبنا مع بعض منذ فترة طويلة في منتخب الشباب، هدفنا وهدف الفريق كله واحد، دائما ما نتحدث مع بعضنا في كل الأوقات، صالح إضافة كبيرة لأي نادي يتواجد فيه، هو لاعب كبير جدا، إنه يمتلك موهبة غير متواجدة في أي لاعب آخر، وإن شاء يظهر إمكاناته مع الفريق في الفترة المقبلة".

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