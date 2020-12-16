يوفنتوس يتعثر أمام أتالانتا في الدوري الإيطالي

تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس بالتعادل مع ضيفه فريق نادي أتالانتا بالتعادل بهدف لكلاً منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد أليانز ستاديوم اليوم الأربعاء لحساب مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.









تقدم فيديريكو كييزا ليوفنتوس في الدقيقة التاسعة والعشرين لينتهي المشهد الأول على وقع هدف مقابل لا شيء ، وتعادل ريمو فريلير لصالح أتالانتا بالدقيقة السابعة والخمسين.









وبهذا التعادل، رفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة الرابعة والعشرين بالمركز الثالث، بينما رفع أتالانتا رصيده إلى ثمانية عشر نقطة بالمركز الثامن.



