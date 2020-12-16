تطور في مستقبل بوجبا مع مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يشعر بالغضب من تصريحات مينو رايولا وكيل أعمال نجم الفريق الفرنسي بول بوجبا والتي قال فيها أن بوجبا قد يرحل عن قلعة أولد ترافورد في يناير المقبل.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن سبب غضب سولسكاير هو توقيت تصريحات رايولا التي خرجت قبل المباراة الحاسمة أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا والتي فاز بها الأخير ليودع مانشستر يونايتد البطولة مما وضع المدير الفني النرويجي تحت ضغط أكبر.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رايولا تراجع بعدها عن تصريحاته وقال إن من المرجح رحيل النجم الفرنسي في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد غيرت موقفها تمامًا وتسعى الآن لبيع بوجبا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن سولسكاير غاضب من الطريقة التي تعامل بها رايولا مع الموقف وطالب إدارة الشياطين الحمر باغتنام أي فرصة للتخلص من النجم الفرنسي في يناير المقبل.