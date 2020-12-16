تفاصيل مصرع ليبي في الدقهلية

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لقي ليبي مقيم بقرية ميت خميس التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية مصرعه بمدخل عقار سكني اثر سقوطه مغشيا عليه.



تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجده بوفاة احد الاشخاص بمدخل عقار بقرية ميت خميس دائرة المركز



علي الفور انتقلت قوة امنية برئاسة المقدم أحمدتوفيق رييس المباحث وقوة مرافقه له، وبالفحص ومناظرة الجثه تبين وجود جثمان رجب احمد العزابي 60 سنه "ليبي الجنسيه" ويحمل جواز سفر ساري مسجي علي وجهه ويرتدى ملابسه كامله ولا توجد به ثمة اصابات ظاهريه وتم نقل الجثمان في مستشفي المنصوره الدولى.



بسؤال احد جيرانه محمد ابراهيم عبداللطيف 31 سنه فنى صيانة محمول ومقيم بذات القريه قرر بانه حال توجه المتوفي لشراء بعض احتياجاته سقط مغشيا عليه.



واضاف بانه كان يعانى من امراض مزمنه "سرطان المثانه" ويتردد للعلاج علي مركز غنيم للمسالك البوليه... ولم يتهم احدا بالتسبب في وفاته.



تحرر عن ذلك المحضر رقم ١٢٤١٨٢٠٢٠ اداري مركز المنصوره وجارى استكمال الفحص والعرض على النيابه العامة.

