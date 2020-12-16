طعن شاب على يد عامل وسائق لخلافات علي أولوية المرور بالدقهلية

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استقبلت مستشفى الطوارىء بمدينة المنصورة، فى محافظة الدقهلية، شابا فى العقد الثانى من عمره مصابا بجرح نافذ بالصدر، علي يد عامل وسائق لخلافات علي أولوية المرور.



تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية،إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث بالمديرية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الطوارىء بوصول شاب مصابا بجرح نافذ بالصدر.



وعلي الفور انتقلت قوة امنية برئاسة المقدم احمد توفيق رئيس مباحث المركز وقوه مرافثه له وبالفحص تبين إصابة "سامح.أ.م"ا ٢٢ترزي، مقيم قريه سلامون القماش"دائره مركز المنصوره "مصابا بجرح نافذ بالصدر من الناحيه اليسري.



وبسوال والده "أشرف.م.ص"٥٢ سنة ترزي ومقيم بذات القرية،اتهم كلا من "أحمد.ص.ال" ٢٧سائق، و"حسين.م.ال"٢٤ سنة عامل تجهيز ملابس ويقيمان بذات القرية، بالتعدي عليه بالضرب باله حاده "مطواه "بحوزه الاول واحداث إصابته، وذالك لوجود خلافات بينهما علي اولويه المرور باحد شوارع القريه محل اقامتهم بتوك توك استقلال المتهمان ودراجه ناريه قيادته.



وتمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمان وبمواجتهما إعترافا بارتكاب الواقعه لذات السبب،وبارشاد الاول تم ضبط الاداه المستخدمة.



تحرر عن ذلك المحضر رقم جنح مركز المنصوره،وجاري العرض علي النيابه العامه لمتابعة التحقيقات.