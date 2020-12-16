وزيرة التضامن: تخصيص 300 مليون جنيه لدعم الصيادين (فيديو)

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قالت الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن بالتعاون مع المجتمع المدني قامت بدور كبير خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا.



وأوضحت القباج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الوزارة ساهمت مع المجتمع المدني وخاصة الهلال الأحمر بنحو 2 مليار جنيه في توفير الدعم من فرش وتأسيس المنازل وأجهزة تنفس صناعي وأدوية للمسنين.



وأشارت إلى أن الهلال الأحمر الذي يعمل معه 3300 متطوع قدم المواد الغذائية في المناطق الأكثر احتياجا وساهم بتقديم أدوات التعقيم، لافتة إلى كان الوزارة أيضا اشتركت مع صندوق تحيا مصر بإرسال شاحنات للقرى الأكثر احتياجا ونظمت أكبر قافلة في تاريخ مصر تضم 300 شاحنة.



وأردفت وزيرة التضامن، أن الرئيس السيسي وجه بضرورة دعم العمالة غير المنتظمة ووجه أيضا بشراء بدل وقاية لحماية الصيادين، مؤكدة أنه الوزارة قدمت كافة أنواع الدعم لهم.



وشددت القباج، أن الوزارة تهتم ببعض الفئات لاسيما فئة الصيادين الذين أخذوا النصيب الأكبر من الدعم، وتم إتاحة مشروعات صغيرة لهم.



ولفتت إلى أن الوزارة تدعم الصيادين بـ3 آلاف ونصف من إجمالي سعر المركب البالغ 8 آلاف جنيه وبأقساط، مشددة على 81% من الصيادين لديهم تأمين اجتماعي.



وكشفت أن الوزارة تستهدف دعم 50 ألف صياد، مضيفة أن الاهتمام الأبرز بـ20 ألف منهم الأفقر بينهم، لافتة إلى أن الوزارة رصدت 300 مليون جنيه لدعم الصيادين.