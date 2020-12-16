محافظة القاهرة: غدًا يوم دراسي دون تعطيل

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:50 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلنت محافظة القاهرة، في بيان رسمي لها أصدرته منذ قليل، أن غدا الخميس، يوم دراسي دون تعطيل.


وأوضحت المحافظة في البيان، أن اللواء خالد عبد العال، قد أصدر قرارا بتعطيل الدراسة اليوم الأربعاء فقط، بسبب موجة طقس سيئ، حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية في عدد من المحافظات، وقد أصدر قراره حفاظا على سلامة التلاميذ والطلبة والمعلمين.



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