نائب محافظ القاهرة: تسكين ٨٣٣ أسرة من عزبة الهجانة وإزالة ٣٤٨ عقار

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:48 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، الانتهاء من تسكين 833 أسرة مقيمة أسفل خطوط الضغط العالى بعزبة الهجانة، بنطاق حي شرق مدينة نصر.


كما أعلن نائب المحافظ، إزالة 348 عقار ا، أسفل الضغط العالي، من إجمالى 516 عقارا، يأتي ذلك في إطار تنفيذ محور الوفاء والأمل، وخلق محاور مرورية جديدة بشرق القاهرة.


أوضح صابر، أن المحور يربط الدائري بطريق السويس، مرورا بعزبة الهجانة، لافتا إلى أن أعمال إزالة العقارات تتم لأنها ذات خطورة أسفل خطوط الكهرباء.


يذكر أن محافظة القاهرة بتوجيه من المحافظ اللواء خالد عبد العال، قامت بتسكين جميع الأسر في وحدات سكنية بديلة مجهزة بكامل الأثاث.

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