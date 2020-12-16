أحمد موسى منفعلًا بسبب كورونا: "البسوا الكمامة.. الناس بتموت" (فيديو)

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:48 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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حذر الإعلامي أحمد موسى، من العودة إلى حالة الإغلاق بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لا سيما مع عودة دول أوروبية إلى حالة الإغلاق من جديدة بعد تفشي كورونا بها.

وقال موسى خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إن الحكومة تفعل ما عليها فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية: «المشكلة فينا إحنا.. الحكومة عملت اللي عليها ووفرت كمامات وتعاقدت على لقاحات».

وأشار إلى أن بيان مجلس الوزراء اليوم أظهر أن المشكلة الحقيقية في عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامة والإجراءات التي وضعتها.

وتسائل موسى: «ماذا تفعل الدولة أكثر من اللي هي بتعمله؟.. الدولة جابت أخرها»، مناشدا المواطنين ضرورة الالتزام بكمامة خلال الموصلات العامة: «الناس بتموت.. ليه تعرض نفسك للموضوع ده أرجوك البس كمامة».

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