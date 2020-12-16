إبراهيم عيسى بعد حملات التشكيك: مستعد أتلقى اللقاح الصيني مباشرة على الهواء

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجه الإعلامي، إبراهيم عيسى، نداءً إلى الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والقيادة السياسية باستثنائه لتلقي اللقاح الصيني على الهواء ردًا على حملات التشكيك التي يقوم بها البعض ضد اللقاح ومنع المصريين من تلقيه.

وقال "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية"القاهرة والناس" اليوم الأربعاء: "أنا مستعد أتلقى اللقاح مباشرة على الهواء، إيمانًا بالعلم والعقل والمنطق ووطنية مصر".

وأضاف "أرجو أن جهات الدولة ووزيرة الصحة توافق على تلقي اللقاح على الهواء أمام جميع المشاهدين، ويكون محمولًا مختومًا بالصدق".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105450 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 523 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 122609 حالة من ضمنهم 105450 حالة تم شفاؤها، و6966 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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