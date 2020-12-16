هاني الناظر يكشف حقيقة وجود مؤامرة كونية من خلال لقاح كورونا

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قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن هناك بعض الشائعات السخيفة التي تشاع على مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث بأن لقاح كورنا به بعض المواد للتحكم في الإنسان، وبان هناك مؤامرة كونية امر خاطئ تمامًا، معقبًا: "كل الكلام دا تخاريف"



ولفت" الناظر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الأربعاء، إلى أن الحديث على أن لقاح كورونا يغير في الصفات الوراثية كلام غير علمي على الإطلاق، لافتَا إلى أن لقاح كورونا مهم للسيطرة على هذه الجائحة.





كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105450 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 523 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 122609 حالة من ضمنهم 105450 حالة تم شفاؤها، و6966 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



