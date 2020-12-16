اتفاق بريطاني أميركي لتيسير التجارة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
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وقعت بريطانيا والولايات المتحدة الأربعاء اتفاقا بشأن العمليات الجمركية يضمن استمرار تدفق التجارة بسلاسة بين البلدين عندما تخرج بريطانيا بالكامل من الاتحاد الأووربي في نهاية السنة.

وقال وزير الخزانة البريطاني جيسي نورمان في بيان "هذا اتفاق مهم يضمن الاستمرارية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويُظهر مدى قوة العلاقات الجمركية بين الولايات المتحدة وبريطانيا."

وأضاف "يسمح هذا الاتفاق باستمرار التعاون في مكافحة المخالفات الجمركية عن طريق تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، ويوفر الأساس القانوني لبرامج لتسهيل تدفقات التجارة للمستوردين والمصدرين."

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