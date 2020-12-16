حكام مباريات الخميس في دوري الناشئين بالمنوفية

ويرصد "الفجر الرياضي" حكام ومواعيد مباريات الغد على النجو التالي :



5- منوف مع النجوم الساعة 1 ملعب منوف : محمد رأفت وأحمد طارق، ونادر رضا.

يقام غداً الخميس، خمسة مباريات في إفتتاح مسابقة دوري الناشئين مواليد 2005 بالمنوفية.1- وطني السبع مع غزل شبين الساعة 12 بملعب الغزل : عبد الله حبيب وأمجد ماهر وأحمد مصطفى.2- وطني شبين واتحاد السبع الساعة 2 بملعب الغزل : ماجد مرسي وندى ناجي وطارق الشهدي.3- سرس الليان وجمهورية شبين الساعة 1 ملعب سرس : سعيد جمعه وأحمد خيري، ومرسي ماجد.4- أشمون مع بركة السبع الساعة 1 ملعب أشمون : عبد الله طاهر، وأحمد الصفتي، وأمين خالد.