دي روسي: ميسي هو الأفضل دائمًا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
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أكد دانييلي دي روسي، نجم منتخب إيطاليا وروما السابق، أن النجم الأرجنتيني وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، "هو الأفضل في العالم"، ولكنه يرى أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، يستحق التتويج بجائزة "ذا بست" أو (الافضل) من الاتحاد الدولي لكرة القدم لهذا العام، بالنظر لما حققه من إنجازات.


وقال دي روسي في تصريحات لوسائل إعلام "ميسي هو الأفضل دائماً، ولكن إذا نظرت لما تحقق خلال العام فليفاندوفسكي قطعاً هو من يستحقها. فاز بدوري الأبطال، وسجل عدداً كبيراً من الأهداف، وكان الأفضل".

وكان "فيفا" أعلن قبل أيام عن وصول كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى القائمة النهائية من جوائز (الأفضل) لعام 2020 التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة، ويعلن نتيجتها الخميس.

وكان "ليو" توج بالجائزة العام الماضي متفوقا الهولندي فرجيل فان ديك (مدافع ليفربول)، ورونالدو الذي كان قد فاز بها مرتين متتاليتين في 2016 و2017، فيما ذهبت في عام 2018 للكرواتي لوكا مودريتش.

وفيما يتعلق بالمدربين، أكد صاحب الـ37 عاماً أن الاختيار "لن يكون سهلا، لأن قائمة المرشحين تضم أسماء حققت إنجازات كبيرة. بطبيعة الحال، الشخص الذي توج بالألقاب يحصل على الجائزة، ولهذا أعتقد أن هانز فليك (مدرب بايرن ميونخ) هو المرشح لها. هو يستحقها".

وسيقام حفل الجوائز الخميس بمقر "فيفا" في زيوريخ، كما سيتم أيضاً الإعلان عن أفضل لاعبة، وأفضل مدرب للسيدات، وأفضل هدف، وأفضل حارس في الرجال والسيدات، بالإضافة للتشكيل المثالي.

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