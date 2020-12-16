مجلس الوزراء: الحصول على لقاح كورونا أمرًا اختياريًا وليس اجباريًا

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحصول على لقاح فيروس كورونا شيء مهم جدا، حيث أننا الدولة تتعاقد على 20 مليون جرعة، ولكن لابد أن يكون هناك توزيع عادل للقاح حتى يصل للجميع.



وأضاف المستشار نادر سعد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الدكتورة هالة زايد عرضت تصور مبدئي لاستهداف كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وسوف يتم إرسال رسائل نصية لهم ليحصلوا على اللقاح.



أشار إلى أن مسؤولية توزيع اللقاح هي مسؤولية وزارة الصحة، لافتًا إلى أن مسألة تناول اللقاح ستكون اختيارية للجميع، وليس هناك إجبار لأحد، ولكن نحط المستهدفين بأنهم هما الأكثر تأثرا بفيروس كورونا.



وأوضح أن عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة أو المواصلات، حيث أن العقوبة المقررة هي عقوبة مالية لا تزيد عن 4 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن العيب الأبرز هو المدة التي تقرر لتسديد هذه المبالغ، كما أن رئيس الوزراء وجه بآلية للتطبيق الفوري لمخالفي الإجراءات الاحترازية، مما سيحدث تأثيرا كبيرا في الالتزام بالضوابط.



وأكد أن الحكومة حريصة على استكمال العام الدراسي وسط الإجراءات الاحترازية.