وزير الرياضة ورئيس الأوليمبية يجتمعان بالمتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:24 م
بوابة الفجر
نجوي مصطفي
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عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ،لقاءً اليوم بالمركز الأولمبي بالمعادي، مع رؤساء الاتحادات الرياضية، واللاعبين واللاعبات المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 والأجهزة الفنية. 

استعرض الاجتماع الخطة الطبية الخاصة بأولمبياد طوكيو 2021 حيث قام الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية بعرض التعليمات الواردة من اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، وكافة الاجراءات والتدابير الواجب الالتزام بها. 

وناقش اللقاء استعدادات واحتياجات اللاعبين واللاعبات خلال الفترة الحالية من أجل ظهور بعثة مصر في أفضل صورة وتقديم أحسن أداء يشرف الرياضة المصرية، وبذل الجهد والتفوق في المنافسات لتحقيق ميداليات أوليمبية تضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية. 

وفى كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي :"ثقتنا بلا حدود في قدرات أبطالنا المتأهلين لأولمبياد طوكيو، وحريصون على توفير كافة الدعم المطلوب، وأفضل استعدادات لتجهيز لاعبينا بالشكل المطلوب من أجل تحقيق أفضل النتائج التي ترضينا جميعاً كمصريين". 

وأضاف :"لدينا ثقة كاملة في أبطالنا وقدراتهم على تحقيق الهدف المنشود، ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية على تواصل دائم وفي أي وقت من أجل تذليل كافة العقبات وتوفير المطلوب لجميع اللاعبين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021". 

وطالب وزير الرياضة جميع اللاعبين واللاعبات بالتركيز الكامل خلال فترة إعداداهم، وتنفيذ البرنامج التدريبى المحدد لهم من قبل الاتحادات الرياضية على النحو المطلوب، متمنياً لهم التوفيق، والفوز في الألعاب التي يتنافسون بها، وتحقيق المراكز المتقدمة بها. 

ومن جانبه، قال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية :" كلنا أمال وطموحات وثقة في أبطالنا المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية في تحقيق طموحتنا، وإسعاد الشعب المصري الذي ينتظر تحقيق انجازات تليق بالرياضة المصرية"، لافتاً إلى توفير كافة الاحتياجات ودعم جميع اللاعبين المتأهلين، والتعاون المثمر والتواصل المستمر بين الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية في سبيل تحقيق الريادة الرياضة المصرية على كافة المستويات.
وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، كل الإمكانيات سيتم توفيرها وأيضا الملف الطبي الذي يعد من أهم ملفات الاستعدادات.

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