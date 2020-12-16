مورينيو يُعلن تشكيل توتنهام لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام ليفربول، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى: لوريس.





خط الدفاع: اورييه - ألدرفايلد - داير - ديفيز.





خط الوسط: سيسوكو - هويبيرج - لوسيلسيو - بيرجواين - سون.





خط الهجوم: هاري كين.





وتعادل توتنهام هوتسبير مع كريستال بالاس بالجولة الماضية، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سيلهرست بارك.



