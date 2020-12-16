عاجل.. لفتة طيبة من الأهلي تجاه محمد عبد الوهاب

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:06 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
عبرت والدة الراحل محمد عبد الوهاب، لاعب الأهلي السابق، عن سعادتها بزيارة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، وثلاثي لاعبي الفريق محمد الشناوي كابتن الفريق، وسعد سمير وأيمن أشرف.

أضافت: «زيارة عبد الحفيظ ولاعبي الأهلي اليوم (غالية جدا)، وتؤكد العبارة الشهيرة أن الأهلي لا ينسى أبناءه».

وأوضحت: «تلقيت العديد من الاتصالات الهاتفية من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، خلال الفترة الماضية، من أجل الاطمئنان على أسرة محمد عبد الوهاب، والتأكيد دائمًا أن الأهلي لم ولن ينسى أحدًا من أبنائه».

وأضافت: «اتصالات الكابتن الخطيب تسعدني جدا، وأشعر بالفخر للانتماء إلى النادي الأهلي العريق، الذي يكرم أبناءه، ولا ينساهم مهما مرت السنوات».

وذكرت: «كل الشكر أيضا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، الذي أعتبره (ابني)، ويبقى كأخ كبير لأبنائي أشقاء محمد».

وأوضحت: «زيارة وفد فريق الكرة اليوم، وعلى رأسهم الكابتن سيد عبد الحفيظ، أمر أسعدني جدا، خاصة أنها كانت فرصة جيدة لتقديم التهنئة لهم بعد الفوز ببطولة إفريقيا وكذلك الدوري وكأس مصر».

وأشارت إلى أنها عاشت لحظات صعبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا حتى تحقق الفوز بالبطولة واستعادة اللقب الإفريقي الغالي.

وقالت: «ابتعدت عن متابعة الكرة منذ رحيل محمد عبد الوهاب، ولكن كنت أدرك جيدًا أهمية نهائي إفريقيا، ومن ثم حرصت على المتابعة ودعم الفريق حتى لحظات التتويج باللقب».

ووجهت والدة عبد الوهاب رسالة شكر إلى جماهير الأهلي في كل مكان، في ظل دعائها المستمر لنجلها الراحل نجم الأهلي السابق، مؤكدة: «ليس غريبًا على جماهير الأهلي الوفية المخلصة لكل من ينتمي إلى نادي القرن».

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد عبد الوهاب سيد عبد الحفيظ الاهلي

أخبار تهمك

حقيقة عرض بيراميدز رمضان صبحي على الزمالك في صفقة تبادلية (مع مصطفي محمد)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ حوالي 6 ساعات

إجراءات عاجلة في الأهلي بعد إصابة موسيماني بكورونا

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

منذ أقل من ساعتين

موندو ديبورتيفو: كورونا ينقذ نيمار من جحيم كامب نو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يومين

بشري سارة في ريال مدريد قبل مواجهة إيبار

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة براميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أشيمبونج يكسب قضيته ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موعد قرعة كأس السوبر الاسباني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يرحب بانضمام دولة الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن مدرب الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يطمئن على سعد سمير ونيدفيد

موعد أول تدريب لـ"فايلر" مع الأهلي بعد الوصول للقاهرة

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

خاص - والدة محمد عبدالوهاب: تم تعيين إبني في الأهلي وأمير عبدالحميد طفشه

فى الذكرى 14 لوفاة كابتن الأهلى "محمد عبد الوهاب" رسالة مؤثرة من والدة لإدارة النادي الأهلي

شقيق لاعب الأهلي الراحل:"كان ابن موت"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

03:31 م

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

بشري سارة في ريال مدريد قبل مواجهة إيبار

08:31 م

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة براميدز

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان