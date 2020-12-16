كلوب يُعلن تشكيل ليفربول لمواجهة توتنهام في البريميرليج

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:06 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام توتنهام هوتسبير، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: أليسون. 

خط الدفاع: الكسندر ارنولد - ويليامز - روبرتسون - فابينيو.

خط الوسط: جوردان هندرسون - فينالدوم - جونز.

خط الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح - فيرمينو.

يذكر أن ليفربول قد تعادل في الجولة الماضية أمام فولهام، بنتيجة هدف لكل فريق.

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