أمطار متوسطة بالقليوبية واستمرار الانخفاض في درجة الحرارة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:05 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شهدت مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار متوسطة، فيما استمر الانخفاض في درجة الحرارة وموجة الصقيع يضرب أنحاء المحافظة.

وقامت فرق الطوارئ والحملة الميكانيكية بفرع كفر شكر، بالتعامل مع مناطق تجمع المياه بالطرق والشوارع الرئيسية ومطالع الكباري، وجاري الانتهاء من أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار تنفيذا لتعليمات المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برفع درجات الاستعداد تحسبا لسقوط الأمطار.

وأشار اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر أنه جرى عمل اللازم منذ اللحظة الأولى لسقوط أمطار بهدف شفط المياه وعدم تراكمها بالشوارع والطرق لعدم حدوث غرق الشوارع للتسهيل على أهالينا المواطنين في تحركاتهم حيث أنه يوجد انتشار أجهزة مجلس المدينة بالشوارع لشفط مياه الأمطار وحل أي مشكلات طارئة لراحة وخدمة أهالينا المواطنين.
أمطار متوسطة بالقليوبية واستمرار الانخفاض في درجة الحرارة
أمطار متوسطة بالقليوبية واستمرار الانخفاض في درجة الحرارة
أمطار متوسطة بالقليوبية واستمرار الانخفاض في درجة الحرارة
أمطار متوسطة بالقليوبية واستمرار الانخفاض في درجة الحرارة
أمطار متوسطة بالقليوبية واستمرار الانخفاض في درجة الحرارة
أمطار متوسطة بالقليوبية واستمرار الانخفاض في درجة الحرارة
أمطار متوسطة بالقليوبية واستمرار الانخفاض في درجة الحرارة
أمطار متوسطة بالقليوبية واستمرار الانخفاض في درجة الحرارة

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