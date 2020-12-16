تشكيلة مباراة ميلان الرسمية لمواجهة جنوى في الدوري الايطالي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:58 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن ستيفانو بيولي تشكيلة فريقه ميلان لمواجهة جنوى والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد لويجي فيراريس ماراتسي لحساب مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الكالتشيو.


وجاءت تشكيلة الميلان على النحو التالي :-

جراسة المرمى : دوناروما.

خط الدفاع : كالابريا ، كالولو ، رومانيولي ، دالوت.

خط الوسط : تونالي ، كيسي ، ريبيتش ، كالهانغولو ، كاستييخو.

خط الهجوم : رفائيل لياو.

يذكر أن الميلان يحتل صدارة ترتيب الدوري الإيطالي ويُعتبر الفريق الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى الذي لم يتلقى أي خسارة حتى الآن.

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