"هواوي" تتوسع في سوق الحواسب المحمولة في مصر بإطلاق الجيل الجديد من سلسلة MateBook

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن توسعها في سوق الحواسب المحمولة في مصر بإطلاق مجموعة من حواسب الجيل الجديد المتطور من سلسلة HUAWEI MateBook للحجز المُسبق بدءً من 16 ديسمبر لتقدم تكنولوجيات مبتكرة يشهدها المستخدم لأول مرة والتي تأتي بأسعار تنافسية تبدأ من 10,999 جنيه مقارنة بالإمكانيات والمزايا المتطورة، هذا بالإضافة الي تقديم للمستهلك ضمان امدة سنتين وعروض تقسيط 12 شهر بدون فوائد، كما سيحصل المستهلك خلال فترة الحجز المُسبق على عروض أخري وهدايا قيمة. تشمل سلسلة HUAWEI MateBook الجديدة كل من MateBook X، الذي يتميز بتصميم أنيق وتكنولوجيا تفوق تطلعات المستهلك، بجانب شاشة ذات دقة 3K، وحواسب MateBook D14، وMateBook D15 بشاشة عرض FullView، وخاصية Huawei Share، وزر التشغيل يعمل بالصمة.

وبجانب إطلاق سلسلة الحواسب المحمولة MateBook الجديدة في السوق المصري، تقدم هواوي عروض ترويجية وحصرية للمستهلك المصري علي باقي منتجاتها بمناسبة إطلاق كرنفال هواوي – HUAWEI Carnival، حيث ان هذه العروض تتضمن تقسيط لمدة 12 شهر بدون فوائد بالإضافة الي خصومات على بعض منتجات هواوي التي أطلقتها في السوق المصري، والتي تشمل الهواتف الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء، والأجهزة اللوحية.

وبمناسبة الطفرة التي أحدثتها هواوي بمنجاتها المتنوعة في السوق المصري، صرح "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر، " تحرص هواوي على تقديم كل ما هو جديد في السوق المصري، حيث انه يُعتبر من الأسواق الواعدة والأكثر نمو في المنطقة، لذا تعمل هواوي مصر على تنوع منتجاتها الذكية لتلبية تطلعات المستهلك المصري، ولهذا قمنا بإطلاق سلسلة الجيل المتطور والأكثر تقدماً من سلسلة حواسبنا المحمولة HUAWEI MateBook التي سترثي معايير جديدة في سوق الحواسب المحمولة في مصر."

وأضاف "ين"، أن إطلاق سلسلة HUAWEI MateBook ستغير مفهوم سوق الحواسب المحمولة في مصر، حيث أن السلسلة الجديدة من هواوي تفوق رؤية المستهلك بالنسبة للإمكانيات المتطورة التي يشهدها المستهلك لأول مرة في السوق المصري مع السعر التنافسي الذي يتناسب مع جميع فئات المستخدمين، بالإضافة الي تفوق هواوي في مجال خدمات ما بعد البيع للحواسب المحمولة الذي يماثل تماماً باقي منتجاتها الذكية في مصر، نظراً لفروع Experience Store ومراكزها المعتمدة الكثيرة التي افتتحتها هواوي في مصر خلال الفترة القصيرة الماضية.

تتوقع هواوي نجاح كبير لسلسلة HUAWEI MateBook في السوق المصري مثل ما حققته في الأسواق العالمية، حيث تمتاز السلسلة بخاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen collaboration من هواوي وهي استخدام شاشة وجهة الهاتف الذكي على شاشة الحاسب للتحكم بالجهازين. بالإضافة الي خاصية Huawei Share التي تحول الهاتف الذكي وجهاز Huawei MateBook إلى جهاز واحد فائق الأداء حتى دون الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت. ستظهر شاشة هاتفك على سطح الكمبيوتر المحمول ما يتيح ميزة سحب الملفات ونقلها.

يتمتع HUAWEI MateBook X بأداء قوي وتصميم أنيق، حيث يحتوي على معالج Intel® Core™ i5-10210U من الجيل العاشر بتردد 1.6 جيجاهرتز وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت مع مساحة تخزين بسعة 512 جيجابايت PCIe NVMe SSD وهو يوفر الأداء الأساسي لدعم تجربة سلسة عبر الإنتاجية النموذجية وحالات استخدام الوسائط المتعددة. بالإضافة الي شاشة 13 بوصة من نوع LTPS بدقة 3K وتعمل باللمس.

بينما تمتاز حواسب هواوي MateBook D14 وMateBook D15 بتكنولوجيا جديدة أكثر سلاسة وشاشة عرض FullView وبصمة مدمجة في زر الطاقة تعمل بلمسة واحدة في 0.3 ثانية. يأتي الحاسبان بمعالج AMD Ryzen 5 3500U، الذي يُسرّع الأداء ويعززه. كما أنه مزود بساحة تخزين من نوع PCIe SSD، وذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت من نوع DDR 4، ومع رسومات Radeon Vega 8.

والجدير بالذكر، أن هواوي ستطلق حملة الحجز المُسبق لسلسلة حواسيبها MateBook يوم 16 ديسمبر الجاري في جميع فروع هواوي HUAWEI Experience Stores وموزعيها المعتمدين بمصر.