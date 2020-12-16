نيكول وحجاج والعسيلي نجوم حفل رأس السنة.. التفاصيل

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:23 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يستعد نجوم الطرب المصري والعربي وهم اللبنانية نيكول سابا ومصطفى حجاج ومحمود العسيلي،لإحياء أكبر حفل فني بمناسبة رأس السنة بأحد الفنادق الشهيرة بمدينة نصر ليلة 31 من ديسمبر الجاري.

ومن المقرر ان يشاركهم الحفل المطرب عمر كمال والراقصتين اوكسانا وديانا،ويشرف على تنظيم الحفل منظم الحفلات الشهير سيد فتوح.

ومن جانبه أكد منظم الحفل الأستاذ سيد فتوح أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد وارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كوفيد 19.

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