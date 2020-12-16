محمود حميدة ضيف "السيرة" على dmc

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يحلّ الفنان محمود حميدة ضيفا على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، يومي الجمعة والسبت المقبلين.



يروي "حميدة" أبرز ذكريات الطفولة وعلاقته بوالديه، ويكشف تفاصيل زيجاته والصعوبات التي واجهته في تربية بناته، فضلا عن صداقاته ومواقفه وخلافاته مع الزملاء في الوسط الفني.



يعرض برنامج "السيرة" يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام الحادية عشر مساء، على قناة dmc.