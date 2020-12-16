محمود حميدة ضيف "السيرة" على dmc

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements


يحلّ الفنان محمود حميدة ضيفا على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، يومي الجمعة والسبت المقبلين.

يروي "حميدة" أبرز ذكريات الطفولة وعلاقته بوالديه، ويكشف تفاصيل زيجاته والصعوبات التي واجهته في تربية بناته، فضلا عن صداقاته ومواقفه وخلافاته مع الزملاء في الوسط الفني.

يعرض برنامج "السيرة" يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام الحادية عشر مساء، على قناة dmc.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة عرض بيراميدز رمضان صبحي على الزمالك في صفقة تبادلية (مع مصطفي محمد)

منذ حوالي 5 ساعات

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موندو ديبورتيفو: كورونا ينقذ نيمار من جحيم كامب نو

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 14 ساعة

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة براميدز

منذ أقل من ساعة

موعد قرعة كأس السوبر الاسباني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يومين

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أشيمبونج يكسب قضيته ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يرحب بانضمام دولة الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب

منذ حوالي 6 ساعات

إجراءات عاجلة في الأهلي بعد إصابة موسيماني بكورونا

منذ أقل من ساعتين

بشري سارة في ريال مدريد قبل مواجهة إيبار

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن مدرب الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

هشام الجخ يفجر مفاجأة خلال لقاءه مع وفاء الكيلاني

حمادة هلال ضيف عمرو الليثي في أولي حلقات برنامجه "واحد من الناس" في هذا الموعد

الجمعة المُقبلة.. حسين فهمي ضيف برنامج "السيرة" مع وفاء الكيلاني

الجمعة.. أحمد فلوكس يفتح خزينة أسراره لعمرو الليثي و يكشف عن السحر الذي تعرض له

الليلة.. احمد فلوكس يكشف تفاصيل انفصاله عن زوجته ويوجه رسائل ساخنة لهنا شيحة ومحمد رمضان بواحد من الناس علي الحياة

كريم عبد العزيز يكشف عن خلافه مع السقا مع وفاء الكيلاني

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

03:31 م

بشري سارة في ريال مدريد قبل مواجهة إيبار

08:31 م

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة براميدز

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان