صحفي إماراتي: نقف مع الشقيقة مصر أمام الأطماع التركية (فيديو)

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:56 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد حمد الكعبي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية، أن زيارة محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي إلى مصر تأتي في توقيت مهم جدا لبحث كثير من الملفات والتحديات التي تواجه البلدين والتعاون المشترك في مكافحة الإرهاب والاقتصاد والطاقة وملف السلام في المنطقة.

وأضاف الكعبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الإمارات تقف دائما وأبدا إلى جانب الشقيقة الأكبر مصر، لافتا إلى أن مصر تلعب دورا كبيرا في حل مشكلات الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن، انضمام الإمارات إلى منتدى غاز شرق المتوسط يعطي أهمية كبيرة للدور الذي تلعبه الإمارات في المنطقة لا سيما مع أحلام الأتراك التوسعية، مضيفا أن مصر والإمارات لعبتا دورا كبيرا وهاما في التصدي لأحلام الأتراك التوسعية.

ولفت إلى أن مصر والإمارات تسيران في الطريق الصحيح ومحاربة الإرهاب لاسيما في البحر المتوسط، معربًا عن تفاؤله بزيارة بن زايد في حل العديد من الملفات العالقة بالمنطقة، مشيرا إلى أنه تم رصد 23 زيارة متبادلة بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد منذ 2014.

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