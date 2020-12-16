مشروع التنور المجتمعي يواصل زيارات الدعم الفني لكليات جامعة الفيوم

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:55 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والقائم بأعمال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور آمال ربيع كامل، المدير التنفيذي لمشروع التنور المجتمعي، والاستاذ سعد سيد أمين، مدير عام فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، نظم المشروع زيارة للدعم الفني لكلية الخدمة الاجتماعية، بحضور الدكتورة زينب الباهي، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور محمود عرفان، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومنسق المشروع ومدير وحدة المعلومات ومدرب الهيئة بالكلية، وعدد من الطلاب والطالبات المشاركين في المشروع، وذلك اليوم الأربعاء.

تم خلال الزيارة الإجابة على تساؤلات الطلاب المشاركين وتدريبهم وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم.
مشروع التنور المجتمعي يواصل زيارات الدعم الفني لكليات جامعة الفيوم
مشروع التنور المجتمعي يواصل زيارات الدعم الفني لكليات جامعة الفيوم
مشروع التنور المجتمعي يواصل زيارات الدعم الفني لكليات جامعة الفيوم
مشروع التنور المجتمعي يواصل زيارات الدعم الفني لكليات جامعة الفيوم
مشروع التنور المجتمعي يواصل زيارات الدعم الفني لكليات جامعة الفيوم
مشروع التنور المجتمعي يواصل زيارات الدعم الفني لكليات جامعة الفيوم
مشروع التنور المجتمعي يواصل زيارات الدعم الفني لكليات جامعة الفيوم
مشروع التنور المجتمعي يواصل زيارات الدعم الفني لكليات جامعة الفيوم
مشروع التنور المجتمعي يواصل زيارات الدعم الفني لكليات جامعة الفيوم
مشروع التنور المجتمعي يواصل زيارات الدعم الفني لكليات جامعة الفيوم
مشروع التنور المجتمعي يواصل زيارات الدعم الفني لكليات جامعة الفيوم
مشروع التنور المجتمعي يواصل زيارات الدعم الفني لكليات جامعة الفيوم

أخبار تهمك

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة براميدز

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ حوالي 6 ساعات

موندو ديبورتيفو: كورونا ينقذ نيمار من جحيم كامب نو

منذ حوالي 4 ساعات

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أشيمبونج يكسب قضيته ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي يرحب بانضمام دولة الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب

منذ حوالي 6 ساعات

إجراءات عاجلة في الأهلي بعد إصابة موسيماني بكورونا

منذ أقل من ساعتين

موعد قرعة كأس السوبر الاسباني

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يومين

حقيقة عرض بيراميدز رمضان صبحي على الزمالك في صفقة تبادلية (مع مصطفي محمد)

منذ حوالي 5 ساعات

بشري سارة في ريال مدريد قبل مواجهة إيبار

منذ ساعة الا ربع

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن مدرب الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

03:31 م

بشري سارة في ريال مدريد قبل مواجهة إيبار

08:31 م

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة براميدز

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان