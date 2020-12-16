مشروع التنور المجتمعي يواصل زيارات الدعم الفني لكليات جامعة الفيوم

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تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والقائم بأعمال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور آمال ربيع كامل، المدير التنفيذي لمشروع التنور المجتمعي، والاستاذ سعد سيد أمين، مدير عام فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، نظم المشروع زيارة للدعم الفني لكلية الخدمة الاجتماعية، بحضور الدكتورة زينب الباهي، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور محمود عرفان، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومنسق المشروع ومدير وحدة المعلومات ومدرب الهيئة بالكلية، وعدد من الطلاب والطالبات المشاركين في المشروع، وذلك اليوم الأربعاء.



تم خلال الزيارة الإجابة على تساؤلات الطلاب المشاركين وتدريبهم وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم.

