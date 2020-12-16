تراجع جديد فى أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء

تراجعت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقابل سلة العملات الرئيسية عقب بيانات اقتصادية، وقبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي.





ويترقب المستثمرون بيان الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة والتوقعات الاقتصادية في وقت لاحق من اليوم.





وأظهرت بيانات اقتصادية، تراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 أشهر، كما هبطت مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من التوقعات.





فيما كشفت وكالة "بلومبرج" أن قادة الكونجرس يقتربون من تمرير حزمة تحفيز تقل عن 900 مليار دولار.





وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار بنحو 0.3 بالمائة أمام اليورو ليصل إلى 1.2189 دولار، كما هبط مقابل الين الياباني بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 103.56 ين.





وهبط الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى مستوى 1.3499 دولار، في حين انخفض هامشيا أمام الفرنك السويسري بنحو 0.08 بالمائة عند 0.8850 فرنك.





وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 90.40.