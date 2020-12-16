تراجع جديد فى أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:21 م
بوابة الفجر
Advertisements
تراجعت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقابل سلة العملات الرئيسية عقب بيانات اقتصادية، وقبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي.

ويترقب المستثمرون بيان الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة والتوقعات الاقتصادية في وقت لاحق من اليوم.

وأظهرت بيانات اقتصادية، تراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 أشهر، كما هبطت مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من التوقعات.

فيما كشفت وكالة "بلومبرج" أن قادة الكونجرس يقتربون من تمرير حزمة تحفيز تقل عن 900 مليار دولار.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار بنحو 0.3 بالمائة أمام اليورو ليصل إلى 1.2189 دولار، كما هبط مقابل الين الياباني بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 103.56 ين.

وهبط الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى مستوى 1.3499 دولار، في حين انخفض هامشيا أمام الفرنك السويسري بنحو 0.08 بالمائة عند 0.8850 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 90.40.

أخبار تهمك

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موندو ديبورتيفو: كورونا ينقذ نيمار من جحيم كامب نو

منذ حوالي 4 ساعات

بشري سارة في ريال مدريد قبل مواجهة إيبار

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أشيمبونج يكسب قضيته ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة عرض بيراميدز رمضان صبحي على الزمالك في صفقة تبادلية (مع مصطفي محمد)

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة براميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يرحب بانضمام دولة الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن مدرب الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 5 ساعات

موعد قرعة كأس السوبر الاسباني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يومين

إجراءات عاجلة في الأهلي بعد إصابة موسيماني بكورونا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

03:31 م

بشري سارة في ريال مدريد قبل مواجهة إيبار

08:31 م

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة براميدز

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان