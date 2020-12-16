معالج إدمان: 75% نسبة نجاح علاج المدمن

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قال محمد عزت، معالج إدمان وتأهيل سلوكي ونفسي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن علاج الإدمان ليس سهلًا، ولكنه ممكنًا بنسبة نجاح تصل لـ755 وفقًا للإحصائيات الأوروبية والأمريكية، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة للتعامل مع المدن على انه مريض، وليس مجرمًا



وتابع "عزت"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح شاهين ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن بعض الأهالي يتعاملون مع المدن على انه مجرم وحرامي وانه شيء قذر، وهذا امر خاطئ تمامًا.



وأشار معالج إدمان وتأهيل سلوكي ونفسي، إلى أن هناك ضرورة لكي يعترف الاهالي بأن الإدمان مرض، لأن هذا ينعكس على علاج المدن بشكل جيد للغاية،

