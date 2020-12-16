رد لجنة مكافحة كورونا رعلى المشككين في لقاح سينوفارم

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رد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على محاولات التشكيك في لقاح سينوفارم الصيني ومنع المصريين من التطعيم بهذا اللقاح.



وقال "حسني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء: "ابني وزوجتي وابن أخويا أخذوا اللقاح أثناء مرحلة التجارب السريرية التي اشتركت فيها الدولية المصرية، مش بقولك روح خذه وأنا بعيد، بقولك روح خذه واطمئن لأن أغلى ما عندي أخذه".



وأضاف "اللقاح الصيني نسبة فعاليته 86% والنسبة المتبقية تجعل من يتعرض للإصابة بكورونا حتى بعد التطعيم باللقاح أعراضها بسيطة وتقلل من الحالات الشديدة والحرجة، واللقاح آمن تمامًا، ومن المنتظر أن تبدأ حملات التطعيم خلال أسبوعين وقبل نهاية العام الحالي".



وأشار إلى أن مصر لديها خطة للتعاقد على العديد من اللقاحات لمواجهة كورونا، مستطردًا "لم نغلق الباب أمام أي لقاح، ولكن الأولوية للحفاظ على سلامة المصريين هو استخدام اللقاح الذي يعتمد على تقنية استخدام الفيروس الميت أو الغير نشط".



وتابع "اللقاح الصيني أجري عليه العديد من التجارب وثبت فعاليته، من الوارد الاعتماد على لقاحات أخرى بجانب سينوفارم واكسفورد، لا يجب الاستماع إلى المشككين في اللقاح الصيني، وراجعنا كل الأبحاث الخاصة به".