معسكر مغلق لجمهورية شبين في السويس استعداداً للقاء بورتو بالقسم الثاني

مصطفى شلبي،

شريف مجدي،

محمود مقلد،





موقف الفريقان





يملك بورتو 3 نقاط، من ثلاث تعادلات متتالية أمام منتخب السويس خارج ملعبه 1-1 ونادي زد بالسويس 1-1 والداخلية خارج ملعبه بالدفاع الجوي 1-1 ويغيب عن صفوف الفريق لسويس، مصطفى علي، للتواجد في منتخب مصر للكرة الشاطئية، ومحمد بديع للإيقاف.





وفي المقابل يملك جمهورية شبين نقطة وحيدة حيث تعادل مع القناة 1-1 بينما خسر من سرس الليان 0-1 ومن النصر 4-1.

إختتم فريق جمهورية شبين، تدريباتة الجماعية اليوم، قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق السويس، استعداداً لمواجهة فريق بورتو، في الثانية والنصف من عصر الخميس، بالجولة الرابعة، لمجموعة القاهرة، بدوري القسم الثاني.وشهدت قائمة جمهورية شبين تواجد 21 لاعب بالمعسكر، وهم، أحمد اللورد، أحمد شوقي، طلبه محمد، محمد عزت، أحمد الشرقاوي،أحمد سامي، خالد مسعد، ربيع يسري، مهاب ياسر، محمد خالد،محمد أبو طالب، محمود شعلان، أحمد الدماطي، أحمد أبو العلا، أيمن مزيكا،صلاح فتحي، أكرم عبد ربه، سيد شعبان.وخرج من القائمة، أحمد المحرات، محمود حميد، مؤمن بدوي، اسلام فريد، أحمد ابراهيم تريكة، محمد متعب، سيلا.