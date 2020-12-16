تفعيل قرار منح تأشيرة للسائحين من بعض الدول بمنافذ الوصول

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:39 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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فعلت وزارة السياحة والآثار قرار موافقة مجلس الوزراء على منح التأشيرة السياحية بجميع منافذ الوصول بمصر، وذلك للسائحين من بعض الدول، شريطة حصولهم علي تأشيرات سارية ومستخدمة من قبل على جوازات سفرهم، من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو دول منطقة شنجن.

ويسهم القرار فى تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة للسائحين بالمنافذ المصرية، ويعد خطوة إيجابية لتسهيل الإجراءات خاصة أنه تم التنسيق مع الإتحاد المصري للغرف السياحية للتنسيق مع وكالات السفر والسياحة بالدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات لدى القنصليات المصرية المعنية بالأمر بالدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

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