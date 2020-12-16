ازاي تعرف إن عندك مدمن في البيت؟.. معالج إدمان يجيب (فيديو)

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال محمد عزت، معالج إدمان وتأهيل سلوكي ونفسي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اكتشاف وجود شخص مدن في المنزل، يكون في البداية من وجود تصرفات جديدة، أو الجلوس في وحدة وعزلة اكثر من اللزوم، أو تغير مواعيد النوام، أو طلب أموال كثيرة، أو التحول إلى شخصية عصبية، واللجوء الى الانطوائية. 

وتابع "عزت"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن المدمن يغير أصدقائه، ويتناول الطعام بشراهة ليلًا، وعند وجود مثل هذه التصرفات، هناك ضرورة لشك في إدمان هذا الشخص، مشيرًا إلى أن المدن ليديه مواعيد ثبته للخروج من المنزل، لتناول جرعة المخدر.

ولفت إلى أن هناك ضرورة للذهاب إلى طبيب نفسي، لمعاجلة أي انحراف سلوكي لدى الاطفال، لأن هذا الطفل قد يكون مدمن في المستقبل، مشددًا على ضرورة القراءة عن تربية الأبناء، حتى يكون هناك جيل سليم سلوكيًا.

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