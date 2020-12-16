لجنة مكافحة كورونا للمصريين: "عدينا رفاهية لو سمحت البس الكمامة.. والغرامة الفورية الحل"

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قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن رئيس مجلس الوزراء وجه رسالة تحذيرية في اجتماع اليوم في منتهى القوة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.



وأضاف "حسني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية لم تصبح رفاهية، ولدينا زيادة كبير في أعداد المصابين بكورونا".



وتابع "سيتم تطبيق غرامة فورية على من لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية، عدينا رفاهية لو سمحت البس الكمامة، لازم هتلبس ولو مش هتلبس هيتم توقيع عقوبة عليك، ويجب تشديد الغرامات وتطبيق غرامات فورية على من لا يرتدي الكمامة".



واستطرد "الدولة تبذل جهدا كبير لتجاوز جائحة كورونا، تجاوزنا الموجة الأولى بوعي المواطنين، والأهم الآن الوقاية لأنها خير من العلاج"، مؤكدًا أن المنظومة الصحية في مصر قوية وقادرة على مواجهة زيادة الأعداد وهناك العديد من المستشفيات الجاهزة لاستقبال أي أعداد من المصابين بكورونا.



وأشار إلى أنه تم منع المناسبات والأفراح والتجمعات في الأماكن المغلقة، موضحًا أن قرارات مجلس الوزراء منعت التجمعات في الأماكن المغلقة.



وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105450 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 523 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 122609 حالة من ضمنهم 105450 حالة تم شفاؤها، و6966 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.