بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة براميدز

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك استقر على إجراء بعض التعديلات في خط الدفاع أثناء مباراة الفارس الأبيض المقبلة في بطولة الدوري أمام براميدز والمقرر لها يوم الخميس القادم.


وأصبح محمود حمدي الونش نجم دفاع الزمالك قريبًا من العودة إلى التشكيل الأساسي في ثاني مباريات الفريق في بطولة الدوري بعد أن حل بديلا في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين نظيفين.


وكان محمود حمدي الونش قد غاب عن مباريات الزمالك الأخيرة بسبب إصابته بفيروس كورونا على رأسها مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى مباراة طلائع الجيش في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

أخبار تهمك

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ حوالي 5 ساعات

إجراءات عاجلة في الأهلي بعد إصابة موسيماني بكورونا

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. أشيمبونج يكسب قضيته ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يومين

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 14 ساعة

باتشيكو يستقر على مشاركة «الساحر» في تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يرحب بانضمام دولة الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب

منذ حوالي 5 ساعات

لاعبو الأهلي يزورون والدة محمد عبد الوهاب

منذ ساعة و 10 دقيقة

موعد قرعة كأس السوبر الاسباني

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الكشف عن مدرب الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة عرض بيراميدز رمضان صبحي على الزمالك في صفقة تبادلية (مع مصطفي محمد)

منذ حوالي 5 ساعات

موندو ديبورتيفو: كورونا ينقذ نيمار من جحيم كامب نو

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

03:31 م

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

إجراءات عاجلة في الأهلي بعد إصابة موسيماني بكورونا

07:32 م

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

03:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان