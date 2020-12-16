جامعة الفيوم: حفل استقبال الطلاب الجدد بقسم الإرشاد السياحي البيئي بكلية السياحة والفنادق

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تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، شهد الدكتور أشرف عبد المعبود، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور غادة وفيق، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد بقسم الإرشاد السياحي البيئي، بحضور الدكتور تامر عيسى، منسق عام برنامج الإرشاد السياحي البيئي ومدير وحدة ضمان الجودة، وذلك اليوم الأربعاء.



رحب الدكتور أشرف عبد المعبود، بالطلاب الجدد متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح خلال سنوات الدراسة، مؤكدًا إهتمام الكلية بهذا القسم تماشيًا مع توجه القيادة السياسية لتنشيط السياحة البيئية خلال رؤية مصر ٢٠٣٠، ومضيفًا أن كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم تتميز بتخصيص قسم للإرشاد السياحي البيئي على مستوى كليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية.



ووجهت الدكتورة غادة وفيق، الطلاب بضرورة الاستفادة القصوى من دراسة برنامج الإرشاد السياحي البيئي ليوكبوا احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مشيرةً إلى أن الكلية تقوم بتوفير دورات تدريبية عملية في محميات وادي الريان ووادي الحيتان والمتحف الجيولوجي وأيضًا تتيح دراسة البرنامج للطلاب من داخل وخارج الكلية.





كما أثنى الدكتور تامر عيسى، على الجهود المبذولة من منسقي البرنامج القدامى الذين قاموا بإضافات عظيمة لهذا البرنامج، مؤكدًا سعيه للقيام بإضافة جديدة لتطوير البرنامج وإثرائه، وذلك من خلال الاستعانة بخبراء من كافة القطاعات السياحية والبيئية والأثرية.



وخلال الحفل تم عرض فيلم تسجيلي عن مراحل تطور برنامج الإرشاد السياحي البيئي، كما تم تكريم الطلاب المتفوقين دراسيا في المستوى الثاني والثالث والرابع بالبرنامج والمتميزين في الأنشطة الطلابية، وفي نهاية الحفل قام بعض الطلاب بتقديم عدد من الفقرات الفنية المتنوعة.

