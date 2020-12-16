بشري سارة في ريال مدريد قبل مواجهة إيبار

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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شهدت تدريبات ريال مدريد الإسباني، عوة كل من إدين هازارد ولوكا يوفيتش وماريانو دياز، ليقطعوا خطوة نحو الأمام للتعافي من إصابتهم.



وعاد لاعبو الريال للتدريب، بعد الفوز على أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني لكرة القدم الثلاثاء بثلاثة أهداف لواحد، استعداداً لمواجهة إيبار الأحد المقبل.



 وتلقى المدرب الفرنسي الأربعاء ثلاثة أنباء طيبة تمثلت في عودة الثلاثي هازارد ويوفيتش وماريانو للتدريبات، حيث تدريوا بصورة منفردة فوق أرضية الملعب، ثم أنهوا الحصة التدريبية داخل صالة الألعاب الرياضية.



وما يزال النرويجي مارتين أوديغارد غائباً عن مران الفريق بسبب إصابته في الساق ويحتاج إلى المزيد من الوقت.

ورغم عودة هازارد وماريانو للتدريبات، إلا أن دخولهما في قائمة مواجهة إيبار يبدو صعباً.



ويحتل ريال مدريد حالياً المركز الثالث في ترتيب "الليغا" برصيد 26 نقطة.

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