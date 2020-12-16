متحدث الوزراء: تخصيص مليار جنيه كمبلغ أولي لمواجهة كورونا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:22 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
أمنية فوزي
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا انعقد اليوم بسبب زيادة أعداد الإصابات اليومية.

وكشف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، عن توقيع غرامات فورية على المخالفين لاتباع الإجراءات الاحترازية، متابعًا: "ندرس قيم الغرامات الفورية التي ستطبق على المخالفين للإجراءات الاحترازية".

وأكد أن الغرامات الفورية لمن يخالف الإجراءات الاحترازية بهدف الردع والالتزام، مشيرًا إلى تخصيص مليار جنيه كمبلغ أولي للإجراءات الفورية لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105450 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 523 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 122609 حالة من ضمنهم 105450 حالة تم شفاؤها، و6966 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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