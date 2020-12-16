تفاصيل إصابة شاب علي يد نجل عمه لخلافات علي الميراث



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23180 وجارى العرض على النيابة لمتابعة التحقيقات.

شهدت محافظة الدقهلية إصابة شاب فى العقد الثانى من عمره، بجرح طعنى بالفخذ الأيمن، وأخر قطعى بالفخذ الأيسر، فى قرية الحواوشة التابعة لمركز المنصورة،فى محافظة الدقهلية.تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلي ة،إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، اخطارا من مستشفى الطوارىء يفيد وصول شاب فى العقد الثانى من عمره، مصابا بجرح طعنى بالفخذ الأيمن، وآخر قطعى بالفخذ الأيسر.وبالانتقال والفحص تبين اصابة "اسلام.ث.ال.ال" 25 سنة عامل ومقيم بالحواوشة مركز المنصورة مصابا بجرح طعنى بالفخذ الأيمنى واخر قطعى بالفخذ الأيسر وبالانتقال والفحص وسؤاله اتهم نجل عمته "على.ا.م"31 سنة عامل ومقيم بذات القرية بالضرب بآلة حادة مطواة وذلك بسبب خلافات بينهما على الميراث.وتمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وارشد إلى مكان الأداة المستخدمة.