تفاصيل إصابة شاب علي يد نجل عمه لخلافات علي الميراث

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:19 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
شهدت محافظة الدقهلية إصابة شاب فى العقد الثانى من عمره، بجرح طعنى بالفخذ الأيمن، وأخر قطعى بالفخذ الأيسر، فى قرية الحواوشة التابعة لمركز المنصورة،فى محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلي ة،إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، اخطارا من مستشفى الطوارىء يفيد وصول شاب فى العقد الثانى من عمره، مصابا بجرح طعنى بالفخذ الأيمن، وآخر قطعى بالفخذ الأيسر.

وبالانتقال والفحص تبين اصابة "اسلام.ث.ال.ال" 25 سنة عامل ومقيم بالحواوشة مركز المنصورة مصابا بجرح طعنى بالفخذ الأيمنى واخر قطعى بالفخذ الأيسر وبالانتقال والفحص وسؤاله اتهم نجل عمته "على.ا.م"31 سنة عامل ومقيم بذات القرية بالضرب بآلة حادة مطواة وذلك بسبب خلافات بينهما على الميراث.

وتمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وارشد إلى مكان الأداة المستخدمة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23180 وجارى العرض على النيابة لمتابعة التحقيقات.

أخبار تهمك

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أشيمبونج يكسب قضيته ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يستقر على مشاركة «الساحر» في تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 14 ساعة

إجراءات عاجلة في الأهلي بعد إصابة موسيماني بكورونا

منذ ساعة و 12 دقيقة

لاعبو الأهلي يزورون والدة محمد عبد الوهاب

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن مدرب الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

موعد قرعة كأس السوبر الاسباني

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موندو ديبورتيفو: كورونا ينقذ نيمار من جحيم كامب نو

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يومين

حقيقة عرض بيراميدز رمضان صبحي على الزمالك في صفقة تبادلية (مع مصطفي محمد)

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. السيسي يرحب بانضمام دولة الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

03:31 م

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

إجراءات عاجلة في الأهلي بعد إصابة موسيماني بكورونا

07:32 م

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

03:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان