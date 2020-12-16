الإياتا يدعو الحكومات لمنح العاملين بالطيران أولوية تلقي لقاح كورونا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:42 م
بوابة الفجر
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جدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) مطالبته حكومات العالم لإعطاء العاملين في قطاع الطيران أولوية في تلقي لقاح فيروس كورونا.

وقال المدير العام والرئيس التنفيذي للإياتا ألكسندر دي جونياك في بيان صحافي اليوم الأربعاء، لا نطلب أن يكون العاملون في قطاع الطيران على رأس قائمة متلقي اللقاح لكنهم يجب أن يكونوا ضمن خطط تلقي لقاح كورونا الذي بدئ توزيعه فعليا حول العالم.

وأضاف أن عملية توزيع اللقاحات حول العالم ستحتاج ما يعادل 8 آلاف طائرة من طراز بوينغ 747، مؤكدا ضرورة وجود قوى عاملة مؤهلة لضمان وجود سلسلة لوجستية لتوزيع اللقاح.

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