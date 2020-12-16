حسين عبد اللطيف..حققنا فوز مستحق علي كيما والاستعداد للبترول من الغد

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:14 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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قال حسين عبد اللطيف المدير الفني لفريق الالومنيوم، إن الألومنيوم حقق فوز مستحق علي فريق نادي كيما اسوان المحترم، وكان بإمكانه تعزيز النتيجة لولا طرد محمود رشيدة مدافع الفريق.

وأضاف ان الفريق سوف يبدأ استعداداته بدءا من الغد للمباراة المقبلة امام بترول أسيوط بالجولة الرابعة بالمجموعة الأولي بدوري القسم الثاني.

وكان فريق الألومنيوم حقق فوزه الثاني علي حساب كيما اسوان بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب كيما اسوان، ضمن مواجهات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولي بدوري القسم الثاني، ليرفع الألومنيوم رصيده إلي 7 نقاط، يحتل بها المركز الرابع، فيما تجمد رصيد كيما اسوان عند نقطة واحدة بمؤخرة جدول المجموعة

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