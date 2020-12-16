صراع إسباني إنجليزي على مدير آياكس الرياضي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مارك أوفرمارس المدير الرياضي لآياكس أمستردام الهولندي قرر الرحيل عن منصبه عقب نهاية الموسم الحالي.


وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن قرار أوفرمارس بالرحيل عن النادي الهولندي العريق يأتي بعد 9 سنوات من العمل مع الناجح مع النادي عن طريق جلب العديد من المواهب وبيعها بمبالغ كبيرة.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة الإسباني والعديد من الأندية الأنجليزية على رأسها آرسنال تراقب وضعه عن قرب وأن هذين الناديين يعتبران الأوفر حظا بالحصول على خدماته.


وألمحت الصحيفة الإسبانية أن أوفرمارس البالغ من العمر 47 عامًا سبق له التواجد مع برشلونة وآرسنال كلاعب.

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