تامر هدايت: مصر بوابة افريقيا في مجال تكنولوجيا المعلومات وتأسيس الشبكات

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:00 م
تامر هدايت
تامر هدايت
أحمد الشيخ
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قال المهندس تامر هدايت المدير الإقليمي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط لمجموعة نت سنك الأمريكية المصرية، إنه مع نجاح نت سينك في مصر والانتهاء من تأسيس الداتا سنتر الخاصة بوزارة الإنتاج الحربي تقرر زيادة ضخ استثمارات جديدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال تقنية المعلومات وتصميم شبكات الاتصال وإدارة الشبكات والصيانة وبرامج الأمن وتطبيقاته بالإضافة إلى برامج تدريبية على تقنية المعلومات للمتخصصين وأيضا مضاعفة استثماراتها بالسوق المصري.

 

وأشار هدايت  إلى انه بالرغم من وجود فروع أخري في السعودية والإمارات والأردن لمجموعة نت سينك ولكن سيتم التركيز على السوق المصري الذي يوجد به فرص واعدة للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات وسيكون السوق المصري هو البوابة لدخول السوق الإفريقي بشكل عام خلال 2021 .

 

وأوضح  هدايت،  أن بيئة الاستثمار في مصر جاذبة بشكل كبير عن الماضي في ظل التشريعات والإصلاحات الاقتصادية التي تمت مؤخرا وأي مستثمر حاليا لديه رغبة في العمل في مصر وهذا ما جعلنا نفكر في الاتجاه الى السوق المصري.

 

وأشار المدير الإقليمي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط لمجموعة نت سنك الأمريكية المصرية، وهو احد أبناء مصر المهاجرين بالخارج إلى أن خطة نت سينك حاليا تتمثل في تأسيس الداتا سنتر بمركز الملك فهد الطبي بالرياض باستثمارات ضخمه وبالفعل بدأنا في ذلك وهناك ونتوجه للعمل في السوق الإفريقي من خلال بوابة مصر لأنه سوق بكر وواعد ولدينا فيه فرص واعدة خاصةً بعد النجاح الذي حققناه في مصر.

 

وأكد هدايت ان  مؤتمر مصر تستطيع الذي شاركنا فيه العام الماضي كان بدايةً الانطلاقة لنا في السوق المصري بفضل ومساندة الحكومة والوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وفتح أفاقا جديدة لدينا لنقل خبراتنا العالمية في مجال تأسيس الشبكات وتأمينها من أمريكا إلى منطقة مصر والشرق الأوسط وإفريقيا. بعد تأسيس مركز معلومات الإنتاج الحربي ..نت سينك تضاعف استثماراتها في السوق المصري

 


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