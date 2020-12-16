810 طالب وطالبة يخضوا انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسوان

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:05 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
Advertisements
أعلن الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان عن تلقي اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات الاتحادات الطلابية 56 طعنا وتم قبول ٥٠ طعن.
 
وتنازل 67 من المرشحين الذين تقدموا عند فتح باب الترشح والذين بلغ عددهم 927 مرشح ومرشحه من 19 كلية ومعهد وهي، الحقوق.التجارة الآداب. الزراعة. الطب البيطري. والهندسة.وهندسة الطاقة.الالسن. دار العلوم. الآثار. التربية الرياضية.التربية.التربية النوعية. التمريض. مصايد اسماك.خدمة اجتماعية. الطب. علوم.معهد التمريض حيث تم قبول 50 طعنًا ليصبح إجمالي أعداد الطلاب النهائية الذين سيخوضون الانتخابات810 طالب وطالبة بمختلف الكليات.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب انه يتم متابعة سير العملية الانتخابية والإلتزام بالإجراءات الاحترازية داخل اللجان، والعمل علي تعزيز المشاركة في هذه التجربة التي تمثل أولى التجارب الديمقراطية التي يخوضها الطالب، وتضعه على أول طريق المشاركة الإيجابية الفعالة في المجتمع.

وأشار الدكتور أحمد غلاب إلي أنه تم الإعلان علي الكشوف النهائية التي ستخوض الانتخابات خلال المرحلة الاولي للانتخابات التي ستجري يوم الأحد القادم علي مستوي فرق النقل بمختلف كليات الجامعة.

وأوضح الدكتور "غلاب" أنه أقيمت اليوم مسابقة الطالب والطالبة المثالية والتي اشترك فيها 34 طالب وطالبة علي مستوي 17 كلية بالجامعة والتي أسفرت النتائج عن
فوز الطالب خالد حسين عبد الرحيم. بالمركز الأول كليه الطب البيطرى
ومركز ثانى الطالب أحمد عبد النبى كليه التربيه الرياضيه
ومركز ثالث الطالب أحمد عوض الله خضرى كليه التجاره
أما الفائزات من الطالبات بالمركز الأول الطالبة خديجه سعيد صالح كليه التربيه الرياضيه
ومركز ثانى الطالبة إسراء محمد السعدى كلية الحقوق
ومركز ثالث: الطالبة مى خالد عبده حسين كلية الطب
وقام بالإشراف علي المسابقة إدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة.

أخبار تهمك

موعد قرعة كأس السوبر الاسباني

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

منذ ساعة و 9 دقيقة

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة عرض بيراميدز رمضان صبحي على الزمالك في صفقة تبادلية (مع مصطفي محمد)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يرحب بانضمام دولة الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب

منذ حوالي 5 ساعات

إجراءات عاجلة في الأهلي بعد إصابة موسيماني بكورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

موندو ديبورتيفو: كورونا ينقذ نيمار من جحيم كامب نو

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

باتشيكو يستقر على مشاركة «الساحر» في تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يومين

لاعبو الأهلي يزورون والدة محمد عبد الوهاب

منذ ساعة و 9 دقيقة

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أشيمبونج يكسب قضيته ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن مدرب الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

03:31 م

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

إجراءات عاجلة في الأهلي بعد إصابة موسيماني بكورونا

07:32 م

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

03:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان