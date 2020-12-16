810 طالب وطالبة يخضوا انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسوان



وتنازل 67 من المرشحين الذين تقدموا عند فتح باب الترشح والذين بلغ عددهم 927 مرشح ومرشحه من 19 كلية ومعهد وهي، الحقوق.التجارة الآداب. الزراعة. الطب البيطري. والهندسة.وهندسة الطاقة.الالسن. دار العلوم. الآثار. التربية الرياضية.التربية.التربية النوعية. التمريض. مصايد اسماك.خدمة اجتماعية. الطب. علوم.معهد التمريض حيث تم قبول 50 طعنًا ليصبح إجمالي أعداد الطلاب النهائية الذين سيخوضون الانتخابات810 طالب وطالبة بمختلف الكليات.



وأضاف الدكتور أحمد غلاب انه يتم متابعة سير العملية الانتخابية والإلتزام بالإجراءات الاحترازية داخل اللجان، والعمل علي تعزيز المشاركة في هذه التجربة التي تمثل أولى التجارب الديمقراطية التي يخوضها الطالب، وتضعه على أول طريق المشاركة الإيجابية الفعالة في المجتمع.



وأشار الدكتور أحمد غلاب إلي أنه تم الإعلان علي الكشوف النهائية التي ستخوض الانتخابات خلال المرحلة الاولي للانتخابات التي ستجري يوم الأحد القادم علي مستوي فرق النقل بمختلف كليات الجامعة.



وأوضح الدكتور "غلاب" أنه أقيمت اليوم مسابقة الطالب والطالبة المثالية والتي اشترك فيها 34 طالب وطالبة علي مستوي 17 كلية بالجامعة والتي أسفرت النتائج عن

فوز الطالب خالد حسين عبد الرحيم. بالمركز الأول كليه الطب البيطرى

ومركز ثانى الطالب أحمد عبد النبى كليه التربيه الرياضيه

ومركز ثالث الطالب أحمد عوض الله خضرى كليه التجاره

أما الفائزات من الطالبات بالمركز الأول الطالبة خديجه سعيد صالح كليه التربيه الرياضيه

ومركز ثانى الطالبة إسراء محمد السعدى كلية الحقوق

ومركز ثالث: الطالبة مى خالد عبده حسين كلية الطب

وقام بالإشراف علي المسابقة إدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة.

أعلن الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان عن تلقي اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات الاتحادات الطلابية 56 طعنا وتم قبول ٥٠ طعن.