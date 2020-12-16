محمد يوسف: التوفيق غاب عنا أمام سيراميكا كليوباترا.. وعلينا التعامل بواقعية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، إن فريقه أضاع أكثر من فرصة محققة في مباراة اليوم والتي خسرها 1-3 أمام سيراميكا كليوباترا، مضيفًا بأن التوفيق لم يكن حليفه.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"كان من الممكن أن نستغل الفرصة التي أتيحت إلى محمد فخري وكان من الممكن أن تمنحنا التفوق لو سجل فخري هذه الفرصة.

وتابع :"حصل لنا عدم تركيز بعد هدف التعادل، وهو ما منح سيراميكا التفوق وسجل هدفين متتالين".

وواصل :"التوفيق لم يحالفنا فبعد الطرد والنقص العددي في صفوف سيراميكا كليوباترا حاولنا في أكثر من مرة ولكن لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا".

وزاد :"علينا أن نغلق الصفحة ونبدأ في التركيز لمباراة الإنتاج الحربي، ونحن لا زلنا في بداية الدوري".

وأشار :"يغيب علينا 4 لاعبين من العناصر المهمة وهو ما يجبرنا على إيجاد حلول والدفع بلاعبين في غير أماكنهم".

وأوضح :"نعمل بالمتاح حاليا لأن الكورونا حرمتنا اليوم من 5 لاعبين، ونتمنى أن يتعافى اللاعبون وأن يتواجدوا في المباراة المقبلة".

وأردف :"كان من الممكن العودة للمباراة وأضعنا أكثر من فرصة لكن التوفيق غاب عنا وعلينا أن نتعامل مع الواقع فنحن لا نزال في بداية الموسم".

وتابع :"ضغطنا على سيراميكا بشكل قوي بعد النقص العددي في صفوفهم وأضعنا أكثر من هدف ولكن التوفيق غاب عنا في المباراة".

وأنهى حديثه :"نحاول إيجاد البديل ونسعى لتجهيز محمد المثناني للفترة المقبلة حيث دفعت به من أجل تجهيزه وطالبت اللاعبين بنسيان المباراة والتركيز في الفترة المقبلة".

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