مصطفي محمد يقود أحلام الزمالك أمام بيراميدز

سيكون عشاق كرة القدم المصرية، على موعد مرتقب، عنجما يواجه الزمالك نظيره بيراميدز، مساء غدًا، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز في موسه الجديد.





وتحمل مباريات الزمالك مع بيراميدز بالدوري الممتاز ذكرى طيبة لا تنسى في صدور جماهير القلعة البيضاء، ويراها البعض البداية الحقيقية، والبعض الآخر يراها “تأكيد الجدارة”، للاعب مصطفي محمد مهاجم الفريق ومنتخب مصر .





ففي الثاني عشر من ديسمبر 2019، إلتقي الزمالك بنظيره بيراميدز في الجولة السابعة للدوري الموسم الماضي .





قبل اللقاء، فجأة ظهرت حملات انتقاد عنيفة لاحقت مصطفى محمد “إبن الثانية والعشرين وقتها” المهاجم الواعد يرددها لاعبين أندية سابقة عنوانها الرئيسي “مصطفى محمد ليس مهاجم المباريات الكبرى” وهي الحملة الشرسة للمهاجم صغير السن الذي كان عائدا لتوه من قيادة المنتخب الأوليمبي للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية .





ولم يهتز مصطفى محمد بل كان الورقة الرابحة للفريق، شارك أساسيا ونجح في تهديد المرمى بأكثر من فرصة، وسجل الهدف الأول قبل أن يضيف محمود علاء الهدف الثاني ليقود مصطفى محمد الفريق للفوز الرائع بهدفين دون رد وحصد الثلاث نقاط غالية كانت من أهم الأسباب التي منحت الزمالك التفوق على بيراميدز في سباق التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا .





وكان مصطفى محمد هو مفتاح الفوز للزمالك أيضا في لقاء الفريقين بالدور الثاني الذي أنهاه الفريق أيضا بنفس النتيجة بهدفين دون رد حيث تقدم المهاجم الشاب وأضاف كاسونجو الهدف الثاني ليخرس البلدوزر الصغير كافة الألسنة التي حاولت إيقاف موهبته “محليا” على الأقل.





مصطفى محمد أنهى الموسم الماضي ببطولة الدوري الممتاز مسجلا 11 هدفا وبدأ مشوار أهدافه هذا الموسم في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب مسجلا الهدف الثاني للزمالك الذي فاز بالمباراة بهدفين دون رد ويسعى لوضع بصمة جديدة له في مباراة بيراميدز مساء الخميس بالجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز .



